Пламена Миткова спечели златото в скока на дължина с един опит

Пламена Миткова спечели титлата на България в зала в скока на дължина с постижение от 6.17 метра. Възпитаничката на Ивайло Русенов направи само един успешен опит в състезанието, а при петия си опит получи контузия в левия глезен и се наложи докторът на състезанието да се намеси и да замрази левия глезен на атлетката.

Среброто в скока на дължина извоюва Сияна Бръмбарова с 6.15 м, а бронза взе Милена Миткова с 6.07 м.

В скока на височина при жените златния медал извоюва Валерия Кадийска с 1.78 м, втора завърши Натали Костова с 1.74 м, а трета със същия резултат се нареди Натали Захариева.

Снимки: Борислав Цветанов