  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Италианец подобри 30-годишен световен рекорд по спортно ходене в зала

Италианец подобри 30-годишен световен рекорд по спортно ходене в зала

  • 1 март 2026 | 11:44
Италианец подобри 30-годишен световен рекорд по спортно ходене в зала

Италианецът Франческо Фортунато подобри с близо 13 секунди световния рекорд на 5000 метра спортно ходена в зала, постигайки време от 17:54,48 минути на италианското първенство на закрито, съобщава ТАСС.

Бронзовият медалист на Европа на 20 км подобри предишното върхово постижение от 18:07,08 минути, поставен от руснака Михаил Шчеников през 1995-а.

31-годишният Фортунато постигна по-бързо време от 17:55,65 на същото първенство миналата година, но то не беше потвърдено поради технически проблем със съдийството.

„Доволен съм от себе си. Дойдох тук, за да опитам отново и не се предадох. След разочарованието миналата година чувствах, че това е рекорд, който заслужавам", коментира той.

