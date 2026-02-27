Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Ректорът на НСА поздрави Божидар Саръбоюков за впечатляващите резултати

Ректорът на НСА поздрави Божидар Саръбоюков за впечатляващите резултати

  • 27 фев 2026 | 12:33
  • 243
  • 0

Проф. Красимир Петков прие в кабинета си Божидар Саръбоюков, който спечели балканската титла в скока на дължина на първенството в Белград в конкуренцията на отбори от 21 страни. На срещата присъства доц. Григор Гутев, ръководител на катедра „Лека атлетика“ в НСА и вицепрезидент на БФ Лека атлетика.

Ректорът на НСА поздрави талантливия спортист с балканската титла и с двата изключително впечатляващи резултата от 8.42 и 8.45 метра, постигнати тази зима, с втория от които възпитаникът на Димитър Карамфилов стана едноличен лидер в световната ранглиста.

Проф. Петков пожела на Саръбоюков успех на Световното първенство в зала, което ще се проведе от 20 до 22 март 2026-а в полския град Торун, и му подари сувенири на Спортната академия.

От своя страна лекоатлетът връчи на ректора свой екип с автограф и рамкиран състезателен номер, с който е постигнат скокът от 8.45 метра - нов държавен рекорд в зала, а старото постижение датираше от  преди 32 години.

