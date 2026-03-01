Андреа Савова с четири медала в София, три златни

Андреа Савова завърши Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в зала с четири медала, от които три златни. След като вчера стана шампионка на 400 метра и със смесената щафета на Локомотив-Русе на 4 по 400 м с нов национален рекорд, днес Савова прибави още две отличия към сметката си. Първо извоюва сребро на 200 м, а в края на вечерта бяга на последен пост и за женската щафета на Локомотив-Русе, която грабна златните отличия.

Заедно със съотборничките си Яница Станчева, Ванеса Янкова и Цветелина Матеева тя спечели титлата на 4 по 400 м с 3:52.91 мин.

На втора позиция се наредиха атлетките на Супер спорт-Варна (Вероник Жеков, Радина Раднева, Божидара Гатева и Виктория Чанкова) с 3:56.91 мин. Трети са състезателките на Атлетик-София (Силви Иванова, Василена Накова, Александра Петрова и Дара Иванова) с 4:00.50 мин.

Снимки: Борислав Цветанов