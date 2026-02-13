Англия ще търси реванш от Испания през септември

УЕФА оповести програмата за мачовете от новото издание на Лигата на нациите, за което вчера бе изтеглен жребият. Както е известно, най-голям интерес предизвика група 3 от Лига 1, която събра Испания, Англия и Хърватия. Вече е ясно кога е първият суперсблъсък между “Ла Фурия Роха” и “трите лъва”. Англия е домакин на 26 септември, като това за момента изглежда ще бъде първата им среща след финала на Евро 2024, спечелен от Испания с 2:1. Ответният мач е на 15 ноември.

За отбелязване са и няколко други големи сблъсъка. Още в първия ден на надпреварата - на 24 септември, Нидерландия посреща Германия. На 2 октомври пък Франция е домакин на Италия. Ответните мачове между тези сили са съответно на 16 ноември и на 2 октомври.

Националният отбор на България ще започне своето участие в Лигата на нациите с две домакинства. "Лъвовете" ще приемат победителя от Люксембург/Малта на 26 септември, а три дни по-късно ще премерят сили в София срещу Естония.

