Мина операцията на Микел Мерино

Полузащитникът на Арсенал и испанския национален отбор Микел Мерино претърпя успешна операция, след като преди седмица получи фрактура на кост на десния крак.

Все още няма прогноза за периода на възстановяването му, като надеждите са той да се завърне преди края на сезона. Има обаче голяма вероятност Мерино да пропусне идния Мондиал, който започва на 11 юни.

“Операцията мина! Вече съм по-близо до завръщането. Благодаря на всеки за съобщенията и изразената любов. Това наистина ми вдъхва повече сила да се справя с предизвикателството. Vamos!”, обърна се футболистът към последователите си в Инстаграм.

Този сезон Мерино има 6 гола и 3 асистенции за Арсенал, както и 6 попадения за Испания, от които 3 в мрежата на България.