Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец пречупи Левски в трети мач за месец и намали разликата до 9 точки - на живо от Разград след успеха с 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Мароко
  3. Реграги се насочва към Европа след напускането си от Мароко

Реграги се насочва към Европа след напускането си от Мароко

  • 5 март 2026 | 20:33
  • 874
  • 0
Реграги се насочва към Европа след напускането си от Мароко

Селекционерът на Мароко Уалид Реграги тази вечер официално ще обяви напускането си на своя пост на специална пресконференция.

Нова информация за трус в националния тим на Мароко
Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Според Санти Ауна желанието на специалиста, извел тима до историческо четвърто място на Мондиал 2022, е да продължи треньорската си кариера в Европа. Мароканецът дори вече е установил първоначални контакти с клубове от Испания и Англия, като е изключил варианта да поеме отбор от Саудитска Арабия или Катар. 50-годишният Реграги, който пое Мароко през лятото на 2022-ра, досега е бил наставник само на тимовете от своята страна ФУС Рабат и Уидад Казабланка, както и на катарския Ал-Духаил.

Междувременно, Ауна също така разкри, че Хорхе Сампаоли е бил договорен като наследник на Реграги, но в последния момент споразумението му с мароканската федерация пропаднало. Така оттам са избрали за нов селекционер Мохамед Уахби, който изведе състава на страната до 20 години до световната титла през миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

  • 5 март 2026 | 15:32
  • 4968
  • 4
Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

  • 5 март 2026 | 15:23
  • 4972
  • 11
Братът на Кедира избра да играе за Тунис

Братът на Кедира избра да играе за Тунис

  • 5 март 2026 | 14:06
  • 1386
  • 0
Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

  • 5 март 2026 | 13:41
  • 7261
  • 21
Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

  • 5 март 2026 | 13:07
  • 4973
  • 24
Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

  • 5 март 2026 | 12:36
  • 4252
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 145195
  • 615
Григор Димитров 2:3 Терънс Атман, двамата размениха пробиви в началото

Григор Димитров 2:3 Терънс Атман, двамата размениха пробиви в началото

  • 5 март 2026 | 21:01
  • 5018
  • 1
Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Веласкес: Трябваше да завършим наравно

  • 5 март 2026 | 21:08
  • 3952
  • 18
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 11928
  • 6
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 46905
  • 112
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 39337
  • 56