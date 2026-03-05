Реграги се насочва към Европа след напускането си от Мароко

Селекционерът на Мароко Уалид Реграги тази вечер официално ще обяви напускането си на своя пост на специална пресконференция.

Нова информация за трус в националния тим на Мароко

Според Санти Ауна желанието на специалиста, извел тима до историческо четвърто място на Мондиал 2022, е да продължи треньорската си кариера в Европа. Мароканецът дори вече е установил първоначални контакти с клубове от Испания и Англия, като е изключил варианта да поеме отбор от Саудитска Арабия или Катар. 50-годишният Реграги, който пое Мароко през лятото на 2022-ра, досега е бил наставник само на тимовете от своята страна ФУС Рабат и Уидад Казабланка, както и на катарския Ал-Духаил.

Междувременно, Ауна също така разкри, че Хорхе Сампаоли е бил договорен като наследник на Реграги, но в последния момент споразумението му с мароканската федерация пропаднало. Така оттам са избрали за нов селекционер Мохамед Уахби, който изведе състава на страната до 20 години до световната титла през миналата година.

Снимки: Gettyimages