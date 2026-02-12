Още една контузия вдига тревога в Испания преди Световното първенство

Вълната от контузии, която засегна испанския национален отбор през последните седмици, само месеци преди Световното първенство, взе още една жертва: Марк Кукурея. Левият защитник се присъединява към имена като Педри, Микел Мерино и Саму Омородион в списъка на недостъпните.

Ситуацията с 27-годишния ляв бек на Челси предизвика изненада, тъй като защитникът не изглеждаше да има физически проблеми. Въпреки това, той не се завърна за второто полувреме на мача срещу Лийдс, като беше заменен от Йорел Хато. Отсъствието му беше забелязано, тъй като противниковият отбор, „белите“, успя да изравни резултата с два гола, отбелязани именно от зоната, която испанецът трябваше да покрива.

Първоначално се смяташе, че смяната се дължи на обикновено управление на натоварването от страна на Лиъм Росениор, но английският треньор потвърди наличието на контузия. „За Марк е твърде рано да се каже колко е сериозна контузията“, заяви Росениор, който също така добави, че играчът е „напълно изключен“ за следващия мач за Купата на Англия срещу Хъл Сити.

Треньорът добави, че испанецът е под наблюдение. „Правим му прегледи и оценки. Надяваме се, че отсъствието му няма да е твърде дълго“, заключи той.

Това е първият път, когато Марк Кукурея се връща в лазарета, откакто претърпя операция на глезена през декември 2023 г. С над 2600 игрови минути, натрупани през този сезон, тялото на играча в крайна сметка е поддало.