Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Още една контузия вдига тревога в Испания преди Световното първенство

Още една контузия вдига тревога в Испания преди Световното първенство

  • 12 фев 2026 | 02:15
  • 343
  • 0
Още една контузия вдига тревога в Испания преди Световното първенство

Вълната от контузии, която засегна испанския национален отбор през последните седмици, само месеци преди Световното първенство, взе още една жертва: Марк Кукурея. Левият защитник се присъединява към имена като Педри, Микел Мерино и Саму Омородион в списъка на недостъпните.

Ситуацията с 27-годишния ляв бек на Челси предизвика изненада, тъй като защитникът не изглеждаше да има физически проблеми. Въпреки това, той не се завърна за второто полувреме на мача срещу Лийдс, като беше заменен от Йорел Хато. Отсъствието му беше забелязано, тъй като противниковият отбор, „белите“, успя да изравни резултата с два гола, отбелязани именно от зоната, която испанецът трябваше да покрива.

Първоначално се смяташе, че смяната се дължи на обикновено управление на натоварването от страна на Лиъм Росениор, но английският треньор потвърди наличието на контузия. „За Марк е твърде рано да се каже колко е сериозна контузията“, заяви Росениор, който също така добави, че играчът е „напълно изключен“ за следващия мач за Купата на Англия срещу Хъл Сити.

Треньорът добави, че испанецът е под наблюдение. „Правим му прегледи и оценки. Надяваме се, че отсъствието му няма да е твърде дълго“, заключи той.

Това е първият път, когато Марк Кукурея се връща в лазарета, откакто претърпя операция на глезена през декември 2023 г. С над 2600 игрови минути, натрупани през този сезон, тялото на играча в крайна сметка е поддало.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 7560
  • 10
Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

  • 11 фев 2026 | 23:47
  • 4576
  • 14
Консейсао има интерес към работата в Марсилия

Консейсао има интерес към работата в Марсилия

  • 11 фев 2026 | 20:57
  • 1944
  • 0
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 8531
  • 11
По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

  • 11 фев 2026 | 20:31
  • 6410
  • 1
Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

  • 11 фев 2026 | 20:13
  • 1770
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 142411
  • 908
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 105664
  • 109
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 21440
  • 17
Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 7560
  • 10
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 8531
  • 11
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 24573
  • 97