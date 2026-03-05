Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Нова надежда за Григор Димитров в Индиън Уелс

Нова надежда за Григор Димитров в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 11:01
  • 523
  • 0

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Терънс Атман в първия кръг на "Мастърс"-а в Индиън Уелс.

Мачът е насрочен за 21 часа българско време.

Григор: Няма да лъжа, много е трудно да се върна в играта
Григор: Няма да лъжа, много е трудно да се върна в играта

Това е повторение на сблъсъка между двамата от миналата седмица в Акапулко, когато Атман елиминира топ тенисиста ни. През 2024-та в Рим пък Гришо постигна труден успех - това са предишните им два двубоя един срещу друг.

Както е известно, физическите проблеми на Григор го преследват и през настоящия сезон, в който има 4 загуби в 5 мача. Единствената му победа е над Пабло Кареньо Буста в първия кръг в Бризбън, след което допусна поражения от Рафаел Колиньон (също в Бризбън), Томас Махач на Australian Open, Алекс Микелсен в Далас и Атман в Акапулко.

Лошата серия на Григор продължава
Лошата серия на Григор продължава

Димитров е двукратен четвъртфиналист в Индиън Уелс, но предвид всички обстоятелства с физическите му проблеми би било изумителен успех да повтори най-добрия си резултат в калифорнийската пустиня.

За Атман пък това ще е дебют в основната схема на "Мастърс"-а в Индиън Уелс, а в първите кръгове на турнирите от най-високата категория на АТР е с 4 победи и 3 загуби.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Шиникова стартира с победа в основната схема в Търнава

Шиникова стартира с победа в основната схема в Търнава

  • 4 март 2026 | 19:06
  • 863
  • 0
Донски си осигури участие на четвъртфиналите на двойки в Руанда

Донски си осигури участие на четвъртфиналите на двойки в Руанда

  • 4 март 2026 | 19:04
  • 1263
  • 1
Роси Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Гърция

Роси Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Гърция

  • 4 март 2026 | 17:30
  • 544
  • 0
Александър Василев постигна победа на сингъл в Анталия

Александър Василев постигна победа на сингъл в Анталия

  • 4 март 2026 | 17:21
  • 1460
  • 0
Кузманов с победа на сингъл в Херсонисос, Нестеров е четвъртфиналист на двойки

Кузманов с победа на сингъл в Херсонисос, Нестеров е четвъртфиналист на двойки

  • 4 март 2026 | 17:19
  • 1442
  • 0
Гергана Топалова продължава в Анталия и на сингъл

Гергана Топалова продължава в Анталия и на сингъл

  • 4 март 2026 | 16:47
  • 540
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сбогуваме се с големия Георги Велинов

Сбогуваме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 4078
  • 4
Стоичков: Бате Джони ме прие в ЦСКА

Стоичков: Бате Джони ме прие в ЦСКА

  • 5 март 2026 | 11:05
  • 2624
  • 2
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 12505
  • 91
ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

ЦСКА 1948 с тежко гостуване в крепостта на "смърфовете"

  • 5 март 2026 | 07:30
  • 4991
  • 3
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 10501
  • 12
Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

Изцяло новата ера във Формула 1 стартира този уикенд

  • 5 март 2026 | 06:41
  • 8702
  • 0