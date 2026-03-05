Нова надежда за Григор Димитров в Индиън Уелс

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Терънс Атман в първия кръг на "Мастърс"-а в Индиън Уелс.

Мачът е насрочен за 21 часа българско време.

Григор: Няма да лъжа, много е трудно да се върна в играта

Това е повторение на сблъсъка между двамата от миналата седмица в Акапулко, когато Атман елиминира топ тенисиста ни. През 2024-та в Рим пък Гришо постигна труден успех - това са предишните им два двубоя един срещу друг.

Както е известно, физическите проблеми на Григор го преследват и през настоящия сезон, в който има 4 загуби в 5 мача. Единствената му победа е над Пабло Кареньо Буста в първия кръг в Бризбън, след което допусна поражения от Рафаел Колиньон (също в Бризбън), Томас Махач на Australian Open, Алекс Микелсен в Далас и Атман в Акапулко.

Лошата серия на Григор продължава

Димитров е двукратен четвъртфиналист в Индиън Уелс, но предвид всички обстоятелства с физическите му проблеми би било изумителен успех да повтори най-добрия си резултат в калифорнийската пустиня.

За Атман пък това ще е дебют в основната схема на "Мастърс"-а в Индиън Уелс, а в първите кръгове на турнирите от най-високата категория на АТР е с 4 победи и 3 загуби.

Следвай ни:

Снимки: Imago