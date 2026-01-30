Роби Уилямс: Тухел притежава онази лудост, която може да изведе Англия до върха

Британският певец Роби Уилямс смята, че Томас Тухел би могъл да изведе националния отбор на Англия до триумф на Световното първенство през лятото.
„Видях се с него по Коледа, бяхме в един и същ хотел. Срещнах и него, и Хари Кейн. Тухел е забавен, ексцентричен, има в него някаква интригуваща лудост, заради която го харесваш“, сподели Уилямс пред "Talksport".
Според него, именно това качество е ключово за постигане на големи успехи.
„За да стигнеш до самия връх, трябва да имаш нещо лудо в себе си, а Тухел го притежава. Благодарение на това и на нашите футболисти можем да пресечем финалната линия на Мондиал 2026“, допълни той.
Поп звездата обаче подчерта, че основното предизвикателство пред "трите лъва" е от психологическо естество.
„Има психологически проблем, който трябва да бъде преодолян. Това е последното нещо, с което трябва да се справим. Ако успеем да оправим манталитета си, можем да влезем в победна серия“, каза Уилямс.
„Тухел е способен да ни помогне. Но не знам дали ние сме способни да преодолеем тази психологическа бариера“, завърши той.
Снимки: Gettyimages