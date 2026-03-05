Бивш италиански национал и халф на Милан прекрати футболната си кариера

Бившият италиански национал Джакомо Бонавентура официално прекрати футболната си кариера на 36 години. Халфът обяви новината с публикация в социалните мрежи.

Юношата на Аталанта игра за бергамаските и за още пет клуба: Перголетезе (под наем), Падуа (под наем), Милан, Фиорентина и Ал-Шабаб, откъдето си тръгна през миналото лято. Най-много мачове той натрупа с екипа на “росонерите”, с които спечели и единствения си трофей на елитно ниво: Суперкупата на Италия през 2016 година. Така Бонавентура записа общо 585 мача с 94 гола и 72 асистенции на клубно ниво. Полузащитникът може да се похвали и с 18 срещи за първия състав на Италия, в които има едно попадение и четири голови подавания.

“Щом повече не усещам вътрешния огън, мисля, че времето е дошло. Няма смисъл да продължавам да играя и да се изтощавам. Така рискувам да не се наслаждавам на себе си повече, а според мен в това няма никакъв смисъл. Когато започнах да се чувствам така, аз взех това решение. Тимът, за който играх най-много, определено беше Милан. Останах там шест години и вероятно имам за този отбор най-много мачове, именно към него съм най-привързан. Но няма как да не спомена също така Аталанта и Фиорентина. Всеки от тях, по свой начин, беше опит, който ми даде толкова много и ми помогна много да израсна.

Happy retirement to Jack Bonaventura.



A hero from the banter-era. ❤️🖤 pic.twitter.com/DUw95ODKcr — Milan Xtra (@MilanXtra) March 5, 2026

Във футбола, когато не играеш две седмици, всички те забравят. Но аз искам да бъда запомнен като футболен ентусиаст. Някой, който се трудеше усърдно и винаги се опитваше да дава най-доброто от себе си без заобиколки или трикове. Винаги съм вярвал в усърдния труд и съм се стараел да давам най-доброто от себе си. Сред най-скъпите ми спомени определено ще бъде играта в националния отбор: мечтата на всяко момче. Винаги съм давал своя максимум и дори нещата да не вървят, както ти се иска по време на кариерата ти, трябва да ги приемеш такива, каквито са, да ги цениш и да ги използваш, за да израстваш, ставайки по-добър играч и човек”, пише в трогателното си изявление Бонавентура.

