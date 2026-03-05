Ще има реклами в паузите за вода по време на Световното

ФИФА даде зелена светлина на търговските оператори да показват реклами по време на почивките за вода на Световното първенство в Северна Америка това лято, съобщават световните агенции в четвъртък.

Очакваните високи температури накараха световната футболна централа да обяви през декември миналата година, че ще въведе триминутни почивки по средата на всяко полувреме на всички 104 мача като мярка за благосъстояние на футболистите.

Търговските оператори ще имат на разположение разделен или цял екран, на който ще бъдат ограничени реклами само за партньорски спонсори на ФИФА. Рекламите ще трябва да приключат поне 30 секунди преди подновяване на играта в мачовете.

Световното първенство започва с двубоя между един от домакините Мексико и Република Южна Африка на 11 юни в Мексико Сити, а финалът ще се проведе в Ню Йорк/Ню Джърси на 19 юли.