11-те на Лудогорец и Левски, "сините" без чист нападател, "орлите" с много промени

Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в дербито от 24-ия крът на efbet Лига.

Това ще e трети мач между двата тима в последния месец, като "орлите" на два пъти се поздравиха с успеха както за Суперкупата, така и за Купата на България.

Старши треньорът на домакините Пер-Матиас Хьогмо прави доста промени, като своите места от равенството с Локомотив (Пловдив) запазват само Йоел Андерсон, Оливие Вердон, Педро Нареси и Петър Станич.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес не прави много рокади от драматичния успех с 4:3 над Локомотив (София). Новите имена в стартовия състав са Оливер Камдем, Кристиан Макун и Радослав Кирилов. Прави впечатление, че испанският специалист не залага на типичен централен нападател.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:



Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 2. Йоел Андерсон, 4. Диниш Алмейда, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 11. Кайо Видал, 9. Квадво Дуа



Резерви: 1. Серджио Падт, 7. Алберто Салидо, 12. Руан Секо, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас, 77. Ерик Маркус, 99. Станислав Иванов



Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 11. Армстронг Око-Флекс



Резерви: 78. Мартин Луков, 6. Стипе Вуликич, 8. Карлос Охене, 9. Хуан Переа, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 70. Георги Костадинов



Начало: 18:30 часа

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград

Главен съдия: Васил Минев

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев