Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм

Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм

  • 5 март 2026 | 18:05
  • 282
  • 0

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио иска да напусне клуба през лятото и да се завърне в Италия, като вече е дал съгласието си за трансфер в Интер, съобщава Николо Скира.

Така “нерадзурите” са готови да започнат преговори с “шпорите” за трансфера на италианския национал. Те вече са се срещнали с агента на 29-годишния играч. Фабрицио Романо и Матео Морето пък разкриват, че Ювентус също иска да привлече стража, но в момента той е по-близо до Интер. През този сезон Викарио има 38 общо изиграни мача, в които е записал 13 сухи мрежи и е допуснал 54 гола.

Романо и Морето също така добавят, че двата италиански гранда са се отказали от възможността да подпишат с вратаря на Ливърпул Алисон Бекер, тъй като бразилският национал желае да остане на “Анфийлд”, макар и договорът му да е само до лятото на 2027 година. Според Ромео Агрести друга опция пред Ювентус на този пост е Марко Карнезеки от Аталанта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

Витиня за трансфер в Реал Мадрид: Би било глупаво да си тръгна от ПСЖ

  • 5 март 2026 | 15:32
  • 2925
  • 0
Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

  • 5 март 2026 | 15:23
  • 2952
  • 3
Братът на Кедира избра да играе за Тунис

Братът на Кедира избра да играе за Тунис

  • 5 март 2026 | 14:06
  • 1179
  • 0
Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

Слот: Ще се опитаме да спечелим Шампионската лига и ФА Къп

  • 5 март 2026 | 13:41
  • 4798
  • 18
Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

Арбелоа: Всичко около Мбапе и Белингам се контролира от Реал Мадрид, наясно съм, че можем да играем много по-добре

  • 5 март 2026 | 13:07
  • 3771
  • 12
Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

Компани: Таблицата изглежда добре, Кейн няма да играе утре

  • 5 март 2026 | 12:36
  • 3802
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Левски, феновете на "сините" напълниха гостуващия сектор

Лудогорец 0:0 Левски, феновете на "сините" напълниха гостуващия сектор

  • 5 март 2026 | 17:30
  • 23294
  • 60
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 28071
  • 95
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 30175
  • 53
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 21539
  • 23
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 25247
  • 87
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 26348
  • 41