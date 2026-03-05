Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм

Вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио иска да напусне клуба през лятото и да се завърне в Италия, като вече е дал съгласието си за трансфер в Интер, съобщава Николо Скира.

Така “нерадзурите” са готови да започнат преговори с “шпорите” за трансфера на италианския национал. Те вече са се срещнали с агента на 29-годишния играч. Фабрицио Романо и Матео Морето пък разкриват, че Ювентус също иска да привлече стража, но в момента той е по-близо до Интер. През този сезон Викарио има 38 общо изиграни мача, в които е записал 13 сухи мрежи и е допуснал 54 гола.

Juventus in recent hours have inserted itself into the race for Vicario but the strongest push for the Italian goalkeeper remains Inter (@MatteMoretto / @FabrizioRomano ) pic.twitter.com/fZGFVyjQmX — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) March 5, 2026

Романо и Морето също така добавят, че двата италиански гранда са се отказали от възможността да подпишат с вратаря на Ливърпул Алисон Бекер, тъй като бразилският национал желае да остане на “Анфийлд”, макар и договорът му да е само до лятото на 2027 година. Според Ромео Агрести друга опция пред Ювентус на този пост е Марко Карнезеки от Аталанта.

Снимки: Gettyimages