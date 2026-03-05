Още главоболия за Гасперини в атака: Дибала пак се контузи, а Фъргюсън може да се оперира

Проблемите на Рома в атака продължават да се трупат, след като още в началото на днешната тренировка на тима нападателят Пауло Дибала се е оттеглил с болки в лявото коляно, заради което не игра в последните пет мача, съобщават италианските медии.

Рома прати Фъргюсън на консултация със специалист в Англия

Според информациите по всяка вероятност аржентинецът няма да бъде на разположение на треньора Джан Пиеро Гасперини за неделното гостуване на Дженоа. В лазарета на Рома са още трима атакуващи играчи: Матиас Соуле, Артьом Довбик и Евън Фъргюсън, който може да се подложи на нова операция на левия си глезен след тази преди точно две години. Поради сегашната си контузия преотстъпеният от Брайтън нападател няма изигран мач от 10 януари насам.

Roma star Paulo Dybala once again felt discomfort in his knee during today’s training session, and according to Sky Sport, he’ll miss Sunday’s game against Genoa. pic.twitter.com/My1NvixeF1 — Football Italia (@footballitalia) March 5, 2026

Снимки: Imago