Бейл за подхода на Зидан, гения на Анчелоти и грешката на Алонсо

Бившата звезда на Реал Мадрид Гарет Бейл говори в подкаста Stick to Football, където обсъди двама от треньорите си в отбора: Зинедин Зидан и Карло Анчелоти. Някогашното крило сподели, че французинът не разчитал много на тактиката, но си е служил с уважението на играчите, докато за италианеца изказа суперлативи заради отношението му към футболистите. Също така уелсецът посочи защо се е стигнало до бързото освобождаване на доскорошния треньор на “лос бланкос” Чаби Алонсо.

“Зидан е играл в италианския футбол и мисля, че е взел нещо оттам, особено в периода, в който бяхме много защитни. Той не правеше много: ако играехме срещу Барселона или Байерн (Мюнхен) имаше малко тактика, а в останалите мачове беше минимална. Тренировките бяха нормални: владеене на топката, едно мачле, завършващи удари и си тръгваш. В големите мачове правехме 15-минутен тактически разбор в защита вместо в атака и това беше всичко. Неговата силна страна беше уважението, което имаше заради постиженията си като футболист. Ето защо хората се трудеха усърдно. Освен това, когато си в Мадрид, не можеш да допуснеш да си тръгнеш.

Карло просто беше твоят човек, неговото ръководене беше най-доброто. Ако ти не играеше, той те караше да се чувстваш като най-добрият му приятел. А когато имаше нужда от теб, ти трябваше да си подготвен, така че просто ти беше такъв. Той имаше това невероятно умение да сплотява всички хора и да ги прави щастливи и целеустремени. Няма нужда да си треньор, за да бъдеш в Реал Мадрид. Просто трябва да ръководиш състава и да оставяш играчите да правят това, което си могат. Разбира се, има някои тактически неща за правене, но не е необходимо да са твърде много. Където и да отиде Анчелоти, той ще свърши чудесна работа, защото всички ще са на негова страна. А ако отиде в голям клуб, там ще има големи играчи. Няма значение дали са в добра форма, или не, той ще извади най-доброто от тези футболисти. В това отношение той е гений.

Когато наскоро Алонсо беше уволнен, това не ме изненада. Ако се опитваш да правиш твърде много, играчите просто нямат желание. Те искат да изиграят мача и да го спечелят за теб. Необходимо е само да си добър наставник, няма нужда да си най-добрият тактик. Толкова е просто: трябва да поддържаш възможно най-много играчи щастливи. Няма как всички да са щастливи, но ги остави да правят това, което си знаят”, коментира Бейл.

Снимки: Gettyimages