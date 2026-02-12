Жребият в Лигата на нациите започна, следете тук

Днес от 19:00 часа българско време в Брюксел ще бъде изтеглен жребия за петото издание в Лигата на нациите, което ще стартира през септември. Представянето в турнира няма да е без значение за тимовете, като по всяка вероятност то ще дава допълнителна възможност за класиране на Евро 2028.

По пътя към Евро 2028: България научава съперниците си в Лигата на нациите

Разбира се, най-голям интерес за родните фенове освен жребия на България, която се намира в Лига В, предизвикват отборите в Лига А. Водачи в урна 1 са миналогодишният победител Португалия, финалистът Испания, завършилият на трето място Франция и Германия. Във втора урна са тимове като Италия, Нидерландия, Дания и Хърватия. Фактът, че тим като Англия падна до урна 3 означава, че е твърде възможно да се стигне до “група на смъртта”.

Жребият за лиги А, Б и В определя четири групи от по четири отбора. Всеки отбор играе шест мача в своята група, по един домакински и един гостуващ срещу останалите три отбора в групата, с изключение на последната Лига Г, където мачовете ще са четири. Класирането на отборите в последната урна на Лига В и първата урна на Лига Г все още не е ясно и ще бъде определено след плейофите през март.

Жребият е пълен, като единствено отборите на Босна и Косово в Лига Б не могат да играят един срещу друг по политически причини. Важат обаче ограничения за прекомерни разстояния между различни държави, както и за екстремни зимни условия, като максимум две такива страни могат да се паднат в една група.

За финалната фаза на турнира също както в предишното издание ще се класират първенците в четирите групи на Лига А, както и завършилите на второ място отбори. По този начин носителят на трофея ще бъде определен измежду осем финалиста, стартирайки с четвъртфинална фаза в два мача, която ще се проведе в края на март 2027 г. Във всеки мач победителите в групите ще се изправят срещу подгласници от други групи, като победителят в групата ще бъде домакин на втория мач.

През юни същата година ще бъдат полуфиналите, мачът за третото място и финалът. Четвъртите във всяка група на отделните дивизии ще изпадат директно в по-долната такава (освен двата най-добри четвърти в Лига В). Победителите в групите на Лига Б, В и Г ще спечелят директна промоция за по-горната дивизия. Тъй като лига В има четири групи, а лига Г има само две, двата отбора с най-лоши резултати от лига В автоматично изпадат.

Състезанието ще включва и плейофи за промоция/изпадане след фазата на лигата, като третите отбори от лига А се изправят срещу вторите отбори от лига Б, третите отбори от лига Б се изправят срещу вторите отбори от лига В, а двата най-добре класирани отбора, заели четвърто място в лига В, ще се изправят срещу отборите, заели второ място в лига Г. Всички двубои ще са в два мача, а отборът с по-високо класиране ще е домакин на реванша.

Разпределението по урни:

Лига А

Урна 1: Португалия, Испания, Франция, Германия

Урна 2: Италия, Нидерландия, Дания, Хърватия

Урна 3: Сърбия, Белгия, Англия, Норвегия

Урна 4: Уелс, Чехия, Гърция, Турция

Лига Б

Урна 1: Шотландия, Унгария, Полша, Израел

Урна 2: Швейцария, Босна и Херцеговина, Австрия, Украйна

Урна 3: Словения, Грузия, Република Ирландия, Румъния

Урна 4: Швеция, Северна Македония, Северна Ирландия, Косово

Лига В



Урна 1: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан

Урна 2: Финландия, Словакия, БЪЛГАРИЯ, Армения

Урна 3: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония

Урна 4*: Латвия или Гибралтар, Люксембург или Малта, Молдова, Сан Марино

Лига Г



Урна 1: Азербайджан; Литва; Гибралтар или Латвия; Малта или Люксембург

Урна 2: Лихтенщайн, Андора

Програма:



1-ви кръг: 24-26 септември 2026 г.

2-ри кръг: 27-29 септември 2026 г.

3-ти кръг: 30 септември-3 октомври 2026 г.*

4-ти кръг: 4-6 октомври 2026 г.

5-ти кръг: 12-14 ноември 2026 г.

6-ти кръг: 15-17 ноември 2026 г.



Четвъртфинали на Лига А: 25-30 март 2027 г.

Плейофи на Лига А/Б и Б/В: 25-30 март 2027 г.

Финален турнир: 9-13 юни 2027 г.



Плейофи на Лига В/Г: 23-28 март 2028 г.