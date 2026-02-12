Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Тухел удължава престоя си начело на Англия, Манчестър Юнайтед ще трябва да търси други варианти

Тухел удължава престоя си начело на Англия, Манчестър Юнайтед ще трябва да търси други варианти

  • 12 фев 2026 | 10:57
  • 420
  • 0
Тухел удължава престоя си начело на Англия, Манчестър Юнайтед ще трябва да търси други варианти

Мениджърът на Англия Томас Тухел ще удължи договора си с “трите лъва”, а новината ще бъде обявена още днес, съобщава “Скай Спортс”. Новият контракт на германеца ще бъде до лятото на 2028 година с идеята той да остане начело на тима до предстоящото домакинско Европейско първенство след две години. От ФА до момента са впечатлени от работата на Тухел, който изведе отбора на Англия до предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада след пълен успех в квалификационната група, в която бяха постигнати осем победи в осем мача, а “трите лъва” не допуснаха нито едно попадение в сблъсъците си. Настоящият контракт на мениджъра е до края на Мондиал 2026, но името му отново излезе на дневен ред в последните седмици, като е свързван настоятелно с Манчестър Юнайтед, тъй като на “Олд Трафорд” отново търсят постоянен наставник след раздялата с Рубен Аморим.

