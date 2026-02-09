Популярни
Английските фенове продължават бунта си: рекордно количество билети за Световното остават непродадени

  • 9 фев 2026 | 11:44
  • 142
  • 0
Английските фенове продължават бунта си: рекордно количество билети за Световното остават непродадени

Английските фенове, които са известни с това, че са готови да пътуват до най-отдалечените локации, за да подкрепят отборите си, продължават да не приемат високите цени, които УЕФА обяви за мачовете от Световното първенство. Според "Сън" Футболната асоциация на Англия не е успяла да продаде рекордно количество билети, които вече европейската централа ѝ е предоставила. Става дума за 6000 пропуска. Хиляда от тях са за финала и цените им са между 3129 и 6489 паунда.

Данните показват, че 90% от 30 000 членове на Клуба за пътуващите фенове на Англия са отказали да се поддадат на това финансово издевателство. Стойността на непродадените 1091 билета за финала надхвърля 7,1 милиона паунда, като почти всички са от най-скъпите секции от категория Първа. На английските фенове за били предложени само 600 места на изгодната цена от 45 паунда.

Остават и още 814 непродадени билети за полуфиналите. Пропуските за всеки мач на Англия от груповата фаза също не са продадени изцяло. Футболната асоциация сега трябва да реши дали да върне нежеланите билети, или да се опита да ги препродаде. От ФА отказват коментар.

