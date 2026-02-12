Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Официално: Тухел обвърза дългосрочно бъдещето си с Англия

Официално: Тухел обвърза дългосрочно бъдещето си с Англия

  • 12 фев 2026 | 12:43
  • 179
  • 0
Официално: Тухел обвърза дългосрочно бъдещето си с Англия

Английската федерация официално обяви удължаването на контракта на селекционера на тима Томас Тухел. Германецът е сложил подписа си под нов договор, който е до края на Евро 2028, което ще е домашен турнир за тима. Досегашното споразумение между двете страни бе само до края на предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада това лято, но отличното представяне на “трите лъва” в квалификациите доста бързо е убедило хората във федерацията да обвържат дългосрочно специалиста. Англия се класира като безапелационен номер едно в своята група, в която постигна победи във всички осем двубоя и дори не допусна попадение.

“Много съм щастлив и горд да удължа престоя си начело на Англия. Не е тайна за никого до момента, че досега съм изпитвал истинско удоволствие от всяка една минута от работата си с играчите, моите асистенти и нямам търпение да ги поведа на Световното първенство. Това е невероятна възможност и ще направим всичко възможно, за да накараме цялата страна да се гордее. До момента имах огромна подкрепа от изпълнителния директор на ФА марк Бълингам, всичко мои колеги във футболната асоциация и от феновете, където и да отидем. Не се поколебах нито за миг, когато ме помолиха да продължа с тази мечтана работа. Евро 2028 ще бъде много специален турнир и като треньор няма нищо по-важно от това да се изправиш срещу най-големите отбори на най-високата сцена,” заявява Тухел по повод новия контракт.

Тухел удължава престоя си начело на Англия, Манчестър Юнайтед ще трябва да търси други варианти
Тухел удължава престоя си начело на Англия, Манчестър Юнайтед ще трябва да търси други варианти

Според местни медии една от причините са изненадващото удължаване на контракта на германеца още преди старта на Световното първенство са засилените спекулации, които свързват наставника с някои от големите отбори в Европа, включително той бе смятан за един от фаворитите за нов мениджър на Манчестър Юнайтед.

Англия е в една група с тимовете на Хърватия, Гана и Панама на предстоящия Мондиал 2026.

