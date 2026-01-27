Президентът на испанската федерация: Финалът на Мондиал 2030 е наш

Президентът на Кралската испанска футболна федерация Рафаел Лоусан обяви, че страната ще бъде домакин на финала на Световното първенство през 2030 година. ФИФА все още не е обявила това решение, но ръководителят е уверен, че Испания ще спечели тази битка. Испания, Португалия и Мароко ще бъдат основните домакините на турнира, но ще има и мачове в Аржентина, Парагвай и Уругвай. Основните претенденти за финала са Испания и Мароко, където наскоро се проведе и Купата на африканските нации.

“Испания има доказан организационен капацитет, демонстриран в продължение на много години; тя ще има ръководна роля на Световното първенство през 2030 г. и финалът на това световно първенство ще се проведе тук.

Мароко наистина претърпява трансформация във всяко едно отношение, с великолепни стадиони. Трябва да признаем какво е направено добре. На Купата на африканските нации обаче видяхме сцени, които уронват имиджа на световния футбол. Това ще бъде стогодишнината, защото ще отбележат 100 години от онова първенство, проведено в Уругвай. Трябва да се справим със ситуацията. Работим, за да гарантираме, че през 2030 година Испания ще има най-доброто световно първенство в историята", заяви Лоусан.

Според Cadena SER най-вероятно “Сантиаго Бернабеу” ще бъде домакинът на финала.