България започва с две домакинства в Лигата на нациите

Националният отбор на България по футбол ще започне своето участие в Лигата на нациите с две домакинства. "Лъвовете" ще приемат победителя от Люксембург/Малта на 26 септември, а три дни по-късно ще премерят сили в София срещу Естония.
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите
Ето и цялата програма на България:
26 септември: България - Люксембург/Малта
29 септември: България - Естония
3 октомври: Исландия - България
6 октомври: Люксембург/Малта - България
13 ноември: България - Исландия
16 ноември: Естония - България