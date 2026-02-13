България започва с две домакинства в Лигата на нациите

Националният отбор на България по футбол ще започне своето участие в Лигата на нациите с две домакинства. "Лъвовете" ще приемат победителя от Люксембург/Малта на 26 септември, а три дни по-късно ще премерят сили в София срещу Естония.

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

Ето и цялата програма на България:



26 септември: България - Люксембург/Малта

29 септември: България - Естония

3 октомври: Исландия - България

6 октомври: Люксембург/Малта - България

13 ноември: България - Исландия

16 ноември: Естония - България