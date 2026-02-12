Англия уреди контроли с Нова Зеландия и Коста Рика преди Световното

Англия ще играе срещу Нова Зеландия и Коста Рика във Флорида през юни като част от подготовката си за Световното първенство през 2026 г., съобщи Футболната асоциация.

Отборът на Томас Тухел ще се изправи срещу Нова Зеландия на 6 юни, преди да мери сили срещу Коста Рика на 10 юни, като местата на провеждане ще бъдат обявени на по-късна дата.

Англия за последно игра срещу Коста Рика в контрола през 2018 г., а също така се изправи срещу отбора от Централна Америка на Световното първенство през 2014 г., където завърши наравно 0:0.

Нова Зеландия, която също се класира за Световното първенство, за последно се изправи срещу Англия през 1991 г., губейки два приятелски мача в Окланд и Уелингтън.

На Световното първенство през 2026 г., което започва на 11 юни, Англия излиза срещу Хърватия, Гана и Панама в Група L.