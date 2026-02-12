Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Световно първенство
  3. Англия уреди контроли с Нова Зеландия и Коста Рика преди Световното

Англия уреди контроли с Нова Зеландия и Коста Рика преди Световното

  • 12 фев 2026 | 01:32
  • 99
  • 0
Англия уреди контроли с Нова Зеландия и Коста Рика преди Световното

Англия ще играе срещу Нова Зеландия и Коста Рика във Флорида през юни като част от подготовката си за Световното първенство през 2026 г., съобщи Футболната асоциация.

Отборът на Томас Тухел ще се изправи срещу Нова Зеландия на 6 юни, преди да мери сили срещу Коста Рика на 10 юни, като местата на провеждане ще бъдат обявени на по-късна дата.

Англия за последно игра срещу Коста Рика в контрола през 2018 г., а също така се изправи срещу отбора от Централна Америка на Световното първенство през 2014 г., където завърши наравно 0:0.

Нова Зеландия, която също се класира за Световното първенство, за последно се изправи срещу Англия през 1991 г., губейки два приятелски мача в Окланд и Уелингтън.

На Световното първенство през 2026 г., което започва на 11 юни, Англия излиза срещу Хърватия, Гана и Панама в Група L.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 6656
  • 10
Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

  • 11 фев 2026 | 23:47
  • 4158
  • 14
Консейсао има интерес към работата в Марсилия

Консейсао има интерес към работата в Марсилия

  • 11 фев 2026 | 20:57
  • 1889
  • 0
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 7704
  • 11
По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

  • 11 фев 2026 | 20:31
  • 6165
  • 1
Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

  • 11 фев 2026 | 20:13
  • 1708
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 141437
  • 905
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 104874
  • 107
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 20689
  • 17
Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 6656
  • 10
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 7704
  • 11
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 23543
  • 94