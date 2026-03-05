Веласкес: Трябваше да завършим наравно

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе разочарован от загубата с 0:1 от Лудогорец. Специалистът е на мнение, че срещата е трябвало да завърши наравно, тъй като двубоят е бил равностоен в голяма степен.

“За мен беше мач, който трябваше да завърши наравно. Те с топката стояха по-добре от нас, но ние стояхме доста компактно. Защитавахме се добре. В определени моменти ни липсваше продължителното задържане. Там, където създавахме опасности беше на контраатаки. При позиционирането ни липсваше спокойствие и увереност. Загубихме, защото вкараха гол в една изолирана ситуация и защото имат много високо ниво. Не бяхме добре подредени, когато ни вкараха гол и играчът, който ни вкара бе от изключителна класа. Отборът се раздаде и затова ме боли много - заради момчетата и заради привържениците", започна треньорът.

"Заслужавахме равенството. Над всичко в нашия отбор е колективът. Опитахме се да държим високо първата линия и да направим добри неща. Равностоен мач според мен. Смените бяха заради натрупаните жълти картони, защото в такъв мач това е от огромен риск. Приемаме загубата и гледаме към следващия мач. Аз май ще трябва да влизам да играя, като нямаме централен нападател, но това е част от играта. Ще трябва да търсим решение”, каза Веласкес.