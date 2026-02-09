Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  България 32 атлети на Балканиадата в Белград

България 32 атлети на Балканиадата в Белград

  9 фев 2026
България 32 атлети на Балканиадата в Белград

България ще участва с 32-ма атлети на Балканиадата по лека атлетика, която ще се проведе в Белград на 21 февруари. В отбора са включени всички най-добри състезатели в момента, които са здрави и са участвали през зимния сезон. Атлет и Атлетка №1 на България за изминалата година Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова също са в тима. Там е и олимпийският ни финалист от Токио в скока на височина Тихомир Иванов. Двамата най-бързи българи на 60 м в последните години Христо Илиев и Никола Караманолов ще застанат на старт при мъжете, а при дамите на 60 м ще ни представят Радина Величкова и Кристен Радуканова.

Доста от младите ни атлети, които направиха добри резултати тази зима, също са включени в отбора.

Мъже:

60 м - Христо Илиев, Никола Караманолов

400 м - Тодор Тодоров

800 м - Димитър Панделиев, Иван Минков Иванов

1500 м - Иван Минков Иванов

60 м пр. - Станислав Станков, Александър Евтимов

Скок височина - Тихомир Иванов, Кристиян Цанев

Овчарски скок - Алекс Любенов, Евгени Енев

Скок дължина - Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов

Троен скок - Лъчезар Вълчев

Щафета 4х400 м - Васил Антонов, Димитър Панделиев, Димитър Христов, Тодор Тодоров


Жени:

60 м - Радина Величкова, Кристен Радуканова

400 м - Андреа Савова, Виктория Чанкова

800 м - Лиляна Георгиева

1500 м - Силвия Георгиева, Билсерин Сюлейман

3000 м - Девора Аврамова

60 м пр. - Ива Деливерска

Скок височина - Сияна Бръмбарова, Натали Костова

Скок дължина - Пламена Миткова, Сияна Бръмбарова

Троен скок - Анжелина Петкова, Диана Ангелова

Щафета 4х400 м - Андреа Савова, Виктория Чанкова, Каролина Иванчовска, Лиляна Георгиева

Официални лица:

Диан Драшков водач на отбора

Д-р Георги Максимов доктор

Иван Стаменов физиотерпевт

Валя Демирева треньор

Петрана Чамова треньор

Симеон Попхлебаров треньор

Руслан Грозданов треньор

Димчо Ников треньор

Георги Гетов треньор

Димитър Карамфилов треньор

Атанас Иванов треньор

Ива Пранджева треньор

Мирослав Радуканов треньор

Стоян Димитров треньор

Недялко Боруков треньор

Пламен Петков треньор

Желязко Желев треньор

Ивайло Русенов треньор 

