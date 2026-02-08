Популярни
Димитър Панделиев с нов успех и рекорд на 800 метра, Лиляна Георгиева №1 при жените

  • 8 фев 2026 | 19:44
Димитър Панделиев постигна пореден успех в бягането на 800 метра. Във втория ден на Открития турнир по лека атлетика в зала “Фестивална” в София варненецът спечели надпреварата при мъжете с личен рекорд от 1:50.54 минути. Той постигна нова победа над Иван Иванов, който остана втори с 1:51.66 мин. Третата позиция зае представителят на Турция Мухамед Енес Ялчън с 1:53.14 мин.

30 Открит турнир по лека атлетика - Ден 2

В бягането на 800 м при жените убедителна победа записа Лиляна Георгиева с 2:12.53 мин. Втори резултат даде Билсерин Сюлейман (2:18.89), а трети Александра Петрова (2:19.17).

