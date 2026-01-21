Популярни
Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  2. Лека атлетика
  3. Ива Деливерска и Станислав Станков с победи на 60 м/пр в Пловдив

  • 21 яну 2026 | 12:20
Ива Деливерска и Станислав Станков спечелиха бягането на 60 метра с препятствия при жените и мъжете във второто издание на международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив. 

При жените Деливерски се наложи с постижение от 8.59 сек. Емили Кирякова финишира втора за 8.83 сек, а Вивиан Кръстева допълни тройката с 9.46 сек. 

7 Международен лекоатлетически турнир "Локомотив"

При мъжете многократният шампион на България Станков триумфира с резултат от 7.89 секунди. Втората позиция зае Александър Евтимов с 8.21 сек, а трети се нареди Добромир Николов с 8.22 сек. 

Снимки: Владимир Иванов

