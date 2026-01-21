Ива Деливерска и Станислав Станков с победи на 60 м/пр в Пловдив

Ива Деливерска и Станислав Станков спечелиха бягането на 60 метра с препятствия при жените и мъжете във второто издание на международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив.

При жените Деливерски се наложи с постижение от 8.59 сек. Емили Кирякова финишира втора за 8.83 сек, а Вивиан Кръстева допълни тройката с 9.46 сек.

7

При мъжете многократният шампион на България Станков триумфира с резултат от 7.89 секунди. Втората позиция зае Александър Евтимов с 8.21 сек, а трети се нареди Добромир Николов с 8.22 сек.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов