Георги Павлов отчете като голям успех самото участие на българските атлети на световно

България ще бъде представена от петима атлети на Световното първенство в зала, което ще се проведе в полския град Торун от 20 до 22 март, а президентът на федерацията Георги Павлов заяви, че самото тяхно участие там е голям успех.

На шампионата на планетата ще участват лидерът в световната ранглиста в скока на дължина Божидар Саръбоюков, новият национален рекордьор в спринта на 60 метра Христо Илиев, държавният вицешампион в същата дисциплина Никола Караманолов, Станислав Станков в спринта на 60 метра с препятствия, както и бившата световна шампионка в тройния скок при девойките Александра Начева.

Георги Павлов: Ако атлетите ни покажат това, на което са способни, се очакват много радостни новини за България

Трима от тях - Илиев, Караманолов и Станков, участваха в първия медиен ден в "Асикс Арена" заедно с новия президент на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов. Те изразиха увереност в моментната си форма и заявиха, че са готови за добри резултати в Полша. Павлов пък допълни, че във втория медиен ден в четвъртък в залата ще бъде Саръбоюков, а пред журналистите няма да се появи единствено Начева, която води подготовка в Гърция.

"В последните 2-3 месеца правим първи стъпки в много неща - най-вече в социалните мрежи, но го правим в полза на атлетите и на нашия любим спорт - олимпийски спорт номер 1, Царицата. За съжаление през годините нищо не е правено в тази насока. А в света, в който живеем, медийното отразяване е най-важно, за да знаят хората колко голям е нашият спорт и каква голяма конкуренция има. Самото участие на този голям форум е голям успех както за нашите спортисти, така и за нас като федерация", заяви Павлов.

"За нас спортистите и медиите са еднакво важни, защото само чрез вас (бел. р - медиите) ние можем да стигнем до цялата държава, за да популяризираме нашия спорт. Но тук е моментът да благодаря и на треньорите и състезателите за този силен сезон, който правят. Надявам се, че те ще отидат в Торун да покажат това, което могат, и да се забавляват. За мен като президент е гордост това участие. Не искам да натоварвам спортистите с очаквания, каквото постигнат на световното, това ще бъде само плюс за тях. Успехите на атлетите се дължат най-вече на техните семейства, на техните клубове и на техните треньори. Федерацията идва на последно място", добави още президентът на БФЛА.

"Медийният ден ще бъде традиция. Инвестициите на федерацията ще бъдат насочени към това да популяризираме нашия спорт и да привлечем спонсори, които да ни осигурят собствени средства и да почнем да правим някаква политика. В момента федерацията е само една администрация, която разпределя държавните средства. Визията за моя мандат е федерацията повече да помага и по-малко да пречи", каза още Павлов.

Като голям успех отчете участието на световното първенство и треньорката на Христо Илиев Валя Демирева. Тя обаче контрира Георги Павлов и заяви, че от неговото идване атлетите имат възможност да работят много по-спокойно.

"Много съм горда с нашите атлети. Самото участие на световно първенство е един голям успех за нашите атлети. Това са едни млади състезатели, които тази година се представят отлично. Затова и не съм съгласна с Георги Павлов, че БФЛА не прави нищо. Откакто той е президент, състезателите се готвят много по-спокойно. Имат заплати, осигурени лагери. Успехите идват оттам и аз съм убедена, че сега на световното те ще се представят много добре", каза Демирева.

"Имаме отлични условия. На това се и дължат нашите силни резултати. Искам да се върнем от световното първенство здрави и удовлетворени от резултатите, които ще покажем", заяви Христо Илиев, който тази зима на три пъти подобри националния рекорд на 60 метра.

"Трябва да благодаря на президента Георги Павлов, че ни осигури възможност да се подготвяме като истински спортисти. Искам да пожелая успех на съотборниците ми и всеки от тях да покаже това, на което е способен", каза Никола Караманолов.

Хърделистът Станислав Станков пък изрази задоволство, че този път ще има възможност да участва на световното първенство.

"Изключително щастлив съм, че ще участвам на такъв голям формат състезание. След като първия път бях класиран, но не участвах, сега имам втори шанс, който не мога да пропилея. Благодарности на БФЛА, която прави много неща за нас. Георги Павлов иска да бъдем спокойни и да можем да се реализираме. Искам да благодаря и на моите треньори и моите близки, които ме подкрепят. Желая успех на моите съотборници, които се трудеха страшно много, за да стигнат това голямо състезание. Надявам се да успеят да се реализират и да останат удовлетворени от резултата си", заяви Станков.

В края на медийния ден националите разписаха официална екипировка, която ще бъде даде като giveaway на трима късметлии, следващо профила на БФЛА в Инстаграм.



