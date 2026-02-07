Христо Илиев излезе на четвърто място във вечната българска ранглиста на 60 метра

Христо Илиев излезе на четвърто място във вечната ранглиста на България на 60 метра, след като спечели Открития атлетически турнир в столичната зала “Фестивална” днес. Талантливият спринтьор от Сливен се наложи с резултат от 6.61 секунди. Така той се нареди непосредствено след рекордьора Петър Петров (6.58), който изгледа бягането на живо в залата, както и след Валентин Атанасов и Анри Григоров, които имат по 6.59 сек.
С постижението си от днес Илиев остана само на 2 стотни от норматива за Световното първенство в зала в Торун. До момента личният рекорд на Илиев беше 6.66 сек.
Втори резултат на 60 м при мъжете днес постигна Никола Караманолов, който спечели своята серия с 6.67 сек.
Балканският шампион на 100 метра за юноши под 20 години от 2025 г. Георги Петков се нареди трети също с личен рекорд от 6.75 сек.
Лично постижение постигна и победителката на 60 м при жените Мила Димитрова, която беше най-бърза днес със 7.58 сек. Втора се нареди Симона Стоянова със 7.79 сек, а трета финишира туркинята Суде Наз Баяр със 7.81 сек.
Снимки: Борислав Цветанов