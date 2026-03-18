Пътен инцидент забави националите ни по пътя към Торун

Пътен инцидент забави с 3 часа пристигането на националите ни по лека атлетика в Торун. Тимът ни Александра Начева, Христо Илиев, Никола Караманолов, Станислав Станков, Валя Демирева се приземи в Бидгош по разписание, след което заедно с още няколко отбора бе качен на автобус на домакините на Световното и пое по 45-километровото разстояние до градът домакин на шампионата на планетата в зала.

Заради кастастрофа напред по пътя обаче се получи километрично задръстване и след повече от час и половина престой, автобусът беше принуден да се върне към Бидгош, за да поеме по обходен маршрут към Торун.

Прозорецът за тренировка в основната зала, отреден от домакините за днес, е от 18 до 19:30 българско време. Очаква се нашите атлети все пак да успеят да се настанят, акредитират и да стигнат навреме до съоръжението.

Снимки: Sportal.bg