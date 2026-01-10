Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Сияна Бръмбарова покри норматива за участие на Световното в Юджийн

Сияна Бръмбарова покри норматива за участие на Световното в Юджийн

  • 10 яну 2026 | 19:32
  • 1405
  • 1

Сияна Бръмбарова започна ударно състезателната 2025 година. Младата надежда от Пловдив спечели първото място в скока на дължина на международния турнир “Академик” в София. Бръмбарова се наложи с 6.35 метра и така покри норматива за участие на Световното първенство за юноши и девойки под 20 години, което ще се проведе в Юджийн през лятото. 

Втора в сектора се нареди Анжелина Петкова с 6.86 м, а третото място зае израелката Ангелика Митинг с 5.79 м. 

61 Международен турнир по лека атлетика "Академик"

Победата в скока на дължина при мъжете грабна Стилиян Орлинов със 7.21 м, следван от Теодор Янков със 7.03 м и от израелеца Елад Аника със 7.01 м. 

