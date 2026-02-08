Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кристиян Цанев с личен рекорд и норматив за Световното в Орегон

Кристиян Цанев с личен рекорд и норматив за Световното в Орегон

  • 8 фев 2026 | 17:20
  • 1306
  • 0

Кристиян Цанев постигна личен рекорд в скока на височина от 2.12 сантиметра и така покри норматива за участие на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Орегон през лятото. Цанев се справи с височината от втори опит по време на Открития турнир в столичната зала “Фестивална”.

30 Открит турнир по лека атлетика - Ден 2

Преди това плевенчанинът направи една грешка на 2.10 м и още една на 2.12 м, като това беше и последната възможност за него на тази височина. След успешното преодоляване на летвата последва бурна радост за младия атлет, който си гарантира участието на най-големия форум за възрастта му.

Второто място в скока на височина при мъжете днес зае Делчо Арбалиев с личен рекорд от 2.03 м, а трети със същия резултат се нареди турчинът Елмир Ялмаз.

Снимки: Владимир Иванов

