  • 1 фев 2026 | 13:58
Сияна Бръмбарова с две национални титли

Сияна Бръмбарова спечели две титли от Националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в зала “Фестивална”. Пловдивчанката извоюва златните отличия в скока на дължина и в скока на височина. В скока на дължина състезателката на Любомира Бръмбарова се приземи на 6.03 м в най-добрия си опит. Тя беше и единствената над 6 метра в сектора. Анжелина Петкова се нареди втора с 5.59 м, а Анна-Мария Петкова зае третото място с 5.55 м.

В скока на височина Бръмбарова се наложи с нов личен рекорд от 1.82 м. Тя премина всички височини от 1.61 м до 1.82 м от първи опит, а след това се отказа да прави опити на 1.84 м. Втора завърши Натали Костова с 1.80 м, а трета се нареди Натали Захариева с 1.76 м.

Снимки: Sportal.bg

