Георги Павлов: Ако атлетите ни покажат това, на което са способни, се очакват много радостни новини за България

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов говори пред Sportal.bg преди Световното първенство в зала в Торун, което ще се проведе от петък до неделя. В Полша страната ни ще бъде представена от петима състезатели - спринтьорите Христо Илиев и Никола Караманолов, Станислав Станков на 60 м/пр, Божидар Саръбоюков в скока на дължина и Александра Начева в тройния скок.

“Сигурен съм, че всеки един от тях ще даде максимума от това, което може да даде, защото са се готвили цяла година точно за това първенство. Като големи спортисти ще направят всичко възможно от себе си, затова не искам да ги натоварвам с очаквания. Ако покажат това, на което са способни, се очакват много радостни новини за България. Дай Боже да се доближат до личните си резултати.

Изключително радостно е, че имаме млад отбор, защото това показва нивото на българската лека атлетика - това е плод на българските треньори през последните десет години”, каза Павлов пред Sportal.bg.

Той говори за силното представяне на по-младите ни атлети в последно време: “Имаме едно уникално младо поколение, вече и на световно ниво. Отдолу също идва много голяма група, която идва. Виждате, че всяка седмица има национални рекорди на юноши, на младша, на старша.”

Павлов коментира също така и дали е имало възможност българският отбор в Полша да бъде още по-голям: “Имаше възможност и други български атлети да участват. Оказа се, че новият формат на първенството дава възможност извън нормативите да влизат и други хора. Това даваше възможност да се изчака до последно и много от нашите атлети да попаднат в отбора. Но в личен разговор с треньорите на тези трима-четирима човека, те отказаха участие, защото лошото на тази система е, че това стана в последния момент. Много от атлетите, които биха имали желание да участват, не са били подадени по-рано и това им е променило графика на тренировките.”

