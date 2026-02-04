Популярни
Тихомир Иванов зае второ място в скока на височина на турнира в Удине

  • 4 фев 2026 | 22:04
  • 749
  • 0
Тихомир Иванов зае второ място в скока на височина на турнира в Удине

Атлет номер 1 на България за 2024-а година Тихомир Иванов зае второ място в скока височина на международния турнир по лека атлетика в зала в италианския град Удине.

Българинът, който миналата година стана шампион в надпреварата, записа 216 сантиметра - равен резултат с победителя Еугенио Мелони (Италия).

Иванов преодоля от първи опит 2.11 и 2.16, но не успя на 2.20 метра.

На височината от 2.16 успеха още Елайджа Косиба (САЩ), Тиаго Моура (Бразилия), 41-годишният Доналд Томас (Бахами) и Еугенио Мелони (Италия).

Само Мелони нямаше фаулове на предишните височини и двамата с Иванов имаха право на още един скок на 2.20, за да определят кой ще спечели. Двамата не успяха, след което съдиите свалиха летвата отново на 2.16. Българинът отново направи фаул, а Мелони закачи летвата, но тя остана на стойките, което му донесе победата.

Около сектора беше голямата звезда на италианския скок височина - Джанмарко Тамбери, както и световният рекордьор в дисциплината Хавиер Сотомайор (Куба), който все още държи върховото постижение от 2.45.

Това беше второто състезание за Тихомир Иванов за 2026-а година след турнира в Атина (Гърция) на 24 януари, където той отново регистрира 2.16.

