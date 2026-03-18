Българските състезатели спечелиха редица отличия на Балканиадата за ветерани в Словения

Българските състезатели спечелиха редица отличия на Балканиадата по лека атлетика за ветерани, която се проведе в Нове Место (Словения).

По две титли завоюваха Вяра Георгиева-Първанова (над 45 години) на 60 и на 200 метра, Веселин Божилов (над 55 години) на 400 и на 800 метра, Ели Божилова (над 50 години) на 400 и на 800 метра, Боян Костов (над 35 години на диск и на гюле и Йорданка Янкулова (над 55 години на скок дължина и троен скок, съобщават от БФЛА.

Класиране на родните спортисти в топ 3 на Балканиадата:

- Бистра Алексиева (60 години) – първо място на 3000 спортно ходене, трето място на 3000 метра

- Нели Борисова – второ място на чук, трето място място на диск

- Живко Желев (50 години) - първо място на 60 метра

- Мариян Стоянов (50 години) - трето място на 60 метра

- Вяра Георгиева-Първанова (45 години) - първо място на 60 метра, първо място на 200 метра

- Ива Йорданова-Ангелова (45 години) - трето място на 60 метра

- Йорданка Жечева (55 години) - второ място на 60 метра, второ място на гюле

- Петьо Христов (65 години) - второ място на 60 метра

- Мариела Бандрева (40 години) - второ място на 60 метра

- Веселин Божилов (55 години) - първо място на 400 метра, първо място на 800 метра

- Емил Николов (55 години) - второ място на 400 метра

- Ели Божилова (50 години) - първо място на 400 метра, първо място на 800 метра

- Каролина Николова (55 години) - първо място на 400 метра

- Ива Йорданова-Ангелова (45 години) - второ място на 400 метра

- Катя Семкова (60 години) - второ място на 400 метра

- Малина Иванова - второ място на 1500 метра, второ място на 800 метра, второ място на 3000 метра

- Георги Първанов (35 години) - второ място на 400 метра, второ място на 800 метра

- Венцислава Атанасова (50 години) - второ място на скок височина

- Боян Костов (35 години) - първо място на диск, първо място на гюле

- Тони Велков (35 години) - второ място на диск, второ място на гюле,

- Ангел Ангелов (35 години) - трето място на диск, трето място на гюле

- Йорданка Янкулова (55 години) - победи на скок дължина и троен скок

- Ивелин Симеонов (50 години) - първо място на 200 метра

- Росен Германов (60 години) - първо място на копие

- Татяна Николова (60 години) - първо място в скока на дължина

- Даниела Христова (60 години) - второ място на гюле

- Васил Николов (70 години) - второ място на 60 метра с препятствия, трето място на 800 метра

- Лъчезар Борисов (60 години) - второ място на гюле

- Бонка Пенева (65 години) - трето място на гюле

- Цветан Здравков (45 години) - трето място в скока на височина

Снимка: Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation / Facebook