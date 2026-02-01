Станислав Станков с личен рекорд на 60 м/пр в София

Многократният шампион на България Станислав Станков постигна личен рекорд на 60 метра с препятствия. В бягане извън класирането на Националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в София Станков постигна 7.88 секунди за първото място. Втори също с лично постижение се нареди Александър Евтимов с 8.06 сек, а трети завърши Добромир Николов с 8.11 сек.

Християн Касабов подобри още един национален рекорд на 60 м/пр

В серия извън класирането при жените Пламена Чакърова се наложи 8.65 сек, следвана от Никол Андонова с 8.66 сек и от Вероник Жекова с 8.95 сек.

Шампионка на България при девойките под 20 години стана Емили Кирякова с 8.76 сек. Среброто заслужи Никол Ангелова с личен рекорд от 8.83 сек, а бронза взе Рая Крумова с 9.04 сек.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов