Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Станислав Станков с личен рекорд на 60 м/пр в София

Станислав Станков с личен рекорд на 60 м/пр в София

  • 1 фев 2026 | 16:29
  • 548
  • 0

Многократният шампион на България Станислав Станков постигна личен рекорд на 60 метра с препятствия. В бягане извън класирането на Националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в София Станков постигна 7.88 секунди за първото място. Втори също с лично постижение се нареди Александър Евтимов с 8.06 сек, а трети завърши Добромир Николов с 8.11 сек.

Християн Касабов подобри още един национален рекорд на 60 м/пр
Християн Касабов подобри още един национален рекорд на 60 м/пр

В серия извън класирането при жените Пламена Чакърова се наложи 8.65 сек, следвана от Никол Андонова с 8.66 сек и от Вероник Жекова с 8.95 сек.

Шампионка на България при девойките под 20 години стана Емили Кирякова с 8.76 сек. Среброто заслужи Никол Ангелова с личен рекорд от 8.83 сек, а бронза взе Рая Крумова с 9.04 сек.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Лека атлетика

Васил Антонов с нов национален рекорд на 200 м, второ злато за Рая Димитрова

Васил Антонов с нов национален рекорд на 200 м, второ злато за Рая Димитрова

  • 1 фев 2026 | 14:24
  • 2128
  • 0
Лъчезар Вълчев с първи старт за сезона, злато за Барбоза Фирмино при юношите

Лъчезар Вълчев с първи старт за сезона, злато за Барбоза Фирмино при юношите

  • 1 фев 2026 | 14:13
  • 876
  • 1
Сияна Бръмбарова с две национални титли

Сияна Бръмбарова с две национални титли

  • 1 фев 2026 | 13:58
  • 1638
  • 3
Християн Касабов подобри още един национален рекорд на 60 м/пр

Християн Касабов подобри още един национален рекорд на 60 м/пр

  • 1 фев 2026 | 13:42
  • 778
  • 0
Рая Димитрова надделя над Радина Величкова за титлата на 60 метра

Рая Димитрова надделя над Радина Величкова за титлата на 60 метра

  • 1 фев 2026 | 13:09
  • 612
  • 0
Бащата на Сидни Маклафлин-Леврон с родителски съвети към бъдещата майка

Бащата на Сидни Маклафлин-Леврон с родителски съвети към бъдещата майка

  • 30 яну 2026 | 20:27
  • 2939
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 23172
  • 78
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 52662
  • 83
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 20437
  • 0
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 31549
  • 42
Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

Ман Юнайтед 2:1 Фулъм, отмениха гол на "котиджърс"

  • 1 фев 2026 | 15:59
  • 6605
  • 15
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

  • 1 фев 2026 | 14:22
  • 11285
  • 5