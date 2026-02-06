Личен рекорд за сезона с 1 успешен опит донесе шесто място на Пламена Миткова в Мадрид

Популярни
  • 6 фев 2026 | 22:21
  • 707
  • 3

Атлетка №1 на България за последните четири години Пламена Миткова завърши на шеста позиция в скока на дължина на турнира с категория “злато” от Световния атлетически тур в зала в Мадрид. Възпитаничката на Ивайло Русенов направи само един успешен опит в състезанието и с личен рекорд за сезона от 6.40 м зае шестата позиция в сектора. 

Състезанието не започна по най-добрия начин за българката. След като направи фалове в първите си два опита, Миткова се приземи на 6.40 м в третия си опит. Това беше и най-добър резултат за сезона за нея. За възпитаничката на Ивайло Русенов обаче последваха още два фала. 

Победата в Мадрид извоюва бронзовата медалистка от Европейското първенство на открито в Рим 2024 Агата де Соуса (Португалия) с най-добър резултат в света за сезона от 6.97 м. Второто място с в последния опит зае представителката на домакините Ирати Мителена с личен рекорд от 6.70 м. Трета се нареди финалистката от световни първенства Кади Сагния (Швеция) с 6.67 м. 

Това беше втори старт за зимния сезон за Миткова. При първата си състезателна поява за 2026 г. Атлетка №1 на България за последните четири години записа победа на международния турнир “Локомотив” в Пловдив отново със само един успешен опит от 6.21 м. 

Следващата седмица Миткова ще участва на още един турнир от Световния тур със “златен етикет” в Белград. 

