Александра Начева: Искам да вляза в топ 8 на Световното

Александра Начева коментира очакванията си за предстоящото Световно първенство по лека атлетика в зала в Торун. Състезателката отбеляза своя личен успех с възстановяването от контузията и извоюването на място сред 16-те най-добри в света в тройния скок.

24-годишната Начева за последно участва на голямо състезание при жените през юни 2024 година, когато завърши четвърта на троен скок на Европейския шампионат на открито в Рим. Впоследствие тя получи контузия на глезена, заради което претърпя операция и трябваше да пропусне Олимпиадата в Париж 2024 и целия следващ сезон.



Начева, световна шампионка за девойки до 20 години на троен скок от Тампере 2018 и златна медалистка от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес 2018, се завърна на пистата след 19-месечно отсъствие в средата на февруари, след което стана и национална шампионка на закрито, с което потвърди амбициите си за добро представяне в Торун.

"Чувството е невероятно и знам, че тепърва предстои да изпитам цяло море от емоции", каза Начева. "Нямам търпение отново да сложа националната екипировка и въпреки че като състезател с толкова много опит би трябвало вече да не се вълнувам толкова от такива неща, всъщност наистина нямам търпение.

През цялата подготовка и възстановяване, през които преминах, мислех, че искам да се завърна с много сериозен резултат – лично над 14 метра. Но сега, като върна лентата назад и си дам сметка какво изтърпях, колко тежко беше възстановяването и целият път дотук, съм благодарна и си позволявам за първи път да си кажа едно „браво“.

Браво, че не се отказах, че издържах и че отново съм тук и ще участвам на Световното. Както един мой приятел ми каза – сега можеш със 100% удовлетворение да кажеш: „Ето ме, тук съм и съм по-силна.“

Както видях през 2024 година, каквито и планове да си правим, в крайна сметка може да се случи нещо коренно различно и те да се променят. Затова тренирам – искам да покажа най-доброто от себе си точно на Световното и да бъда във върхова форма.

В мен се борят две страни – едната ми казва да действам по-полека, стъпка по стъпка, а другата иска да вляза „all in“. Но за мен самият факт, че ще участвам на това Световно, е огромно постижение, защото не всички знаят, че в скоковите дисциплини участват само 16 състезатели, което директно те прави финалист, тъй като се скача направо финал.

Разбира се, тук вече идва жаждата за още. Надявам се първо да вляза в осмицата и да си осигуря шест опита на състезанието, а след това вече започва съвсем различна надпревара. Според мен никой в тази осмица не може да каже какво ще се случи", завърши Начева.