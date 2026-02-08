Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Стилиян Орлинов със 7.32 м на Открития турнир в София

Стилиян Орлинов със 7.32 м на Открития турнир в София

  • 8 фев 2026 | 20:20
  • 1080
  • 0

Финалистът от европейско първенство за юноши Стилиян Орлинов записа победа в скока на дължина на Открития турнир по лека атлетика в София днес. Сливналията, който се готви под ръководството на Атанас Иванов, постигна 7.32 метра за победата си в зала “Фестивална”. Втори с личен рекорд от 7.24 м се нареди турчинът Дениз Кандьокер, а трети със 7.19 м завърши Теодор Янков.

56 Открит турнир по лека атлетика - Ден 2

В скока на дължина при жените се наложи Димана Йорданова с лично постижение от 5.86 м.

56 Открит турнир по лека атлетика - Ден 2

В скока на височина при жените с най-добър резултат от 1.78 м първото място зае Натали Костова. Тя опита да атакува и норматива за Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон през лятото (1.81 м), но направи три фала на тази височина. Втора с изравнен личен рекорд от 1.74 м се нареди Валерия Кадийска, а трета с 1.70 м завърши Натали Захариева.

56 Открит турнир по лека атлетика - Ден 2
Снимки: Владимир Иванов

