Сияна Бръмбарова с норматив за Световното и в скока на височина

Сияна Бръмбарова (Енерджи-Пловдив) покри втори норматив за участие на Световното първенство за юноши и девойки под 20 г. в Юджийн през лятото. След като по-рано през сезона постигна 6.35 метра в скока на дължина на международния турнир “Академик” в София, днес младата пловдивчанка си осигури място на планетарния форум и в скока на височина.

Бръмбарова преодоля 1.81 м от втори опит в зала “Фестивална” и записа личен рекорд и покрит норматив за участие на Световното за юноши и девойки под 20 т. в Юджийн. Тя изпревари Натали Костова и Натали Захариева, които преодоляха по 1.79 м. Трите участваха извън класирането на Националния шампионат за юноши и девойки под 18 г. в София.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto