Джош Кър: Световната титла на 3000 метра в зала е моя

Преди шест месеца Джош Кър дори не можеше да отиде сам до залата за закуска. По време на полуфиналите на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналия септември британецът "преразтегна“ прасеца си и получи "леко разтежение“, преди да го скъса напълно на 600 метра преди финала на надпреварата.

В сцена, напомняща финала на Дерек Редмънд на Олимпиадата в Барселона през 1992 г., Кър докуцука до финалната линия за 4:11.23 минути под аплодисментите на десетки хиляди зрители на Олимпийския стадион в Япония.

Скоро след това Кър разбира, че е получил разкъсване от втора степен на десния си прасец и прекарва следващите две седмици с патерици. Ходенето било толкова трудно, че дори стълбите се превърнали в препятствие, а ежедневните ритуали станали по-сложни за изпълнение.

Той решава, че най-добрият вариант е да остане в Япония за рехабилитация. С помощта на майка си, която е и негов физиотерапевт, успява да се отърве от патериците доста бързо.

В рамките на месец Кър вече използва антигравитационна бягаща пътека AlterG, а през януари се завръща към тренировките на висока надморска височина в Албакърки.

Месец по-късно, на Millrose Games, Кър заема второ място на две мили зад Коул Хокър, записвайки 8:07.68 в тактическо състезание в Ню Йорк.

28-годишният атлет получи медицинско изключение, за да пропусне британското първенство в зала поради "лек проблем“, но сега вярва, че е във формата, необходима да си върне световната титла на 3000 метра в зала в Торун, Полша.

Ако Кър постигне този успех, това ще бъде третият път, в който той се изкачва на върха на подиума на голям световен шампионат, след златните си медали на 1500 метра на открито в Будапеща и на 3000 метра в зала в Глазгоу.

Като се има предвид, че Кър се завърна към пълноценни тренировки едва два месеца след Токио, това е невероятен обрат за човек, който сега се стреми към хеттрик от световни корони.

"В началото сцената беше трудна“, казва Кър. "Въпреки това обратът беше много по-бърз, отколкото бихте очаквали за човек, който дори не можеше да отиде сам до закуската. Цялото това пътуване разкри някои невероятни хора в моя кръг, включително майка ми, която е и мой физиотерапевт.“

"Първото ѝ нещо беше: "Трябва да сме сигурни, че това ще се възстанови по начина, по който искаш, за да можеш да продължиш напред в този процес“. Така че на следващия ден бяхме в басейна в Токио. Работя и с Дани Маки, който е голям специалист по менталните аспекти на спорта.“

"Бягам на големи първенства от 2017 г., така че знаеш, че неща като това ще се появят в някакъв момент. Няма да имаш най-големия късмет през цялото време и осъзнаваш, че това е част от процеса и не трябва да пречи на общите ти цели и на това кой си като личност.“

"Ако бях направил някои по-големи, драстични грешки, тогава може би щях да преразгледам системите си. Но тук ставаше въпрос по-скоро за това как са се хвърлили заровете в онзи ден и това е добре. Така че няма да променя това, което съм, и целите си.“

"Фактът, че седим тук и говорим за преследване на световна титла в зала, след всичко, през което преминах, е невероятен. Знам, че други атлети не биха могли да го направят.“

Кър вярва, че Торун представлява перфектната възможност да покаже защо смята, че е най-добрият бегач на средни разстояния в света.

Британецът не се състезава в Нандзин миналата година, но си осигури златото на 3000 метра в зала на родна земя през 2024 г., побеждавайки Яред Нугусе и Селемон Барега в Глазгоу.

Нугусе отново е в стартовия списък, но този път съставът включва имена като Хокър, Ян Шруб, Андрю Коскоран и Джорди Биймиш.

"Аз съм най-опитният, който влиза в шампионата, така че съм развълнуван да си върна титлата, която вярвам, че е моя“, казва Кър. "Просто си спомням как седях в хотелската си стая в Глазгоу и не се притеснявах за състезанието.“

"Просто исках да се уверя, че ще се представя достойно пред родната публика. И успях да го направя, което е страхотно. Подходът ми към Полша е подобен, просто ще приемам тези състезания едно по едно.“

Приоритетът на Кър са домашните Игри на Британската общност в Глазгоу това лято и, ако тялото му е готово, Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам месец по-късно. Встъпителният Световен шампионат Ultimate се провежда в Будапеща през септември.

Британският рекордьор на 1500 метра също смята, че може да бяга по-бързо от националния си рекорд от 3:27.79, който му осигури олимпийското сребро в Париж преди две години.

Той все още не е обявил плановете си за сезона на открито – това ще стане след Торун – но изглежда, че иска да се доближи до европейския рекорд на Якоб Ингебригтсен от 3:26.73 или дори до 26-годишния световен рекорд на Хишам Ел Геруж от 3:26.00.

"Имам доста големи цели за този сезон“, добавя Кър.

"Няма Олимпийски игри или световно първенство на открито, така че имам малко повече гъвкавост по отношение на времето, в което да докажа, че съм най-добрият бегач в света на тези дистанции.“

"Мисля, че знаете, в олимпийските години има само един ден, в който можеш да докажеш, че си най-добрият атлет в света. Тази година това кой е най-добрият бегач на 1500 метра ще се докаже в рамките на целия сезон. Това е забавно предизвикателство за всички, които се борят за първото място, и ме поддържа мотивиран и развълнуван.“