  1. Sportal.bg
  2. Сенегал
  3. Феновете на Сенегал ще събират пари за глобата на Пап Тиау

Феновете на Сенегал ще събират пари за глобата на Пап Тиау

  • 29 яну 2026 | 22:16
  • 491
  • 0
Феновете на Сенегал ще събират пари за глобата на Пап Тиау

Феновете на Сенегал стартираха кампания за набиране на средства, за да платят глобата, наложена на треньора на националния отбор Пап Тиау. Футболната конфедерация на Африка наказа старши треньора на сенегалците с лишаване от права за пет мача и с глоба от 100 000 долара за „неспортсменско поведение“.

Причината за санкцията стана нареждането на Тиау към играчите от неговата селекция да напуснат терена в края на финалния мач от турнира за Купа на африканските нациите срещу Мароко, спечелен с 1:0 след продължение в Рабат.

Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации
Селекционерът на Сенегал се оттърва леко след цирковете на финала за Купата на африканските нации

Според информацията, кампанията за събиране на средства в полза на Тиау е стартирала днес. До момента феновете вече са подсигурили 4300 долара. Тиау призова феновете да спрат усилията си за набиране на средства за него.

„Народе на Сенегал, мое семейство – вашата солидарност ме трогва дълбоко, благодаря ви за любовта, която проявявате всеки ден. Моля ви обаче да се въздържате от организирането на тази кампания за набиране на средства. Оценявам това като акт на щедрост, но ви призовавам да използвате тези средства за по-спешни цели, в полза на тези, които наистина се нуждаят от тях“, написа селекционерът на страницата си в социалните мрежи.

