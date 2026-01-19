Селекционерът на Сенегал е заплашен от тежко наказание след вчерашните циркове на финала за Купата на африканските нации

Конфедерацията на африканския футбол (КАФ) е стартирала дисциплинарна процедура срещу селекционера на Сенегал Папе Тиау, съобщават местните сайтове. Треньорът е заплашен от много сериозно наказание след вчерашното си поведение по време на финала на Купата на африканските нации, когато извади отбора си в добавеното време, след като срещу “Лъвовете на Теранга” бе свирена дузпа в 97-ата минута.

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

Впоследствие тимът на Сенегал спечели финалния сблъсък и триумфира с трофея. Източници твърдят, че обвиненията срещу Тиау са особено сериозни и е много възможно наказанието на селекционера да е такова, че той да няма възможност да води отбора на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през следващата година. От КАФ са дали ясни сигнали, че ще се отнесат към случилото се с изключителна строгост, а наказанието ще бъде ползвано за назидание, за да не бъдат изпращани погрешни сигнали, че подобен род действия биха били толерирани в бъдеще.

Различни източници твърдят, че поведението на Папе Тиау е било прието доста положително от страна на Сенегалската футболна федерация. В столицата Дакар са били на мнение, че той е постъпил геройски, противопоставяйки се на очевидната корупция в съдийството и очевидните опити да се действа срещу техния отбор, а селекционерът е направил именно това. От Федерацията са били категорични, че “Лъвовете от Теранга” не са имали намерение да отказват да доиграят двубоя, а само да отправят ясно послание, че подобни действия срещу техния отбор са неприемливи. В Сенегал планират да защитят активно поведението на своя треньор в зависимост от наказанието, което му бъде наложено.

Следвай ни:

Снимки: Imago