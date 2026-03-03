Спартак (Варна) 0:0 Монтана, вратарят лиши "соколите" от гол-шедьовър

Спартак (Варна) и Монтана играят един срещу друг в двубой от 24-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на “Коритото” към момента е 0:0.

След равностойно начало на двубоя първото сериозно положение дойде в 10-ата минута. След късо разиграване от корнер последва центриране по земя към наказателното поле на Монтана. Там около точката за изпълнение на дузпата Мартин Георгиев засече с пета, но Марсио Роса успя да избие в ъглов удар и лиши футболиста на “соколите” от изключително красиво попадение.

В следващите минути домакините притежаваха повече топката и се опитваха да организират атаки, но не се стигна до нищо интересно. В 25-ата минута Чунчуков засече центриране от корнер с глава, но прати кълбото право в ръцете на Роса.

В 29-ата Спартак стигна до нова доста опасна ситуация, но отново героят се казваше Марсио Роса. Жота Лопеш отправи коварно центриране отдясно, а Жоржиньо Соарес в опита си да изчисти отправи прехвърлящ удар към собствената си врата. Стражът на Монтана обаче показа рефлекс и изби.

СПАРТАК 0:0 МОНТАНА

Стартови състави:

Спартак: 23. Максим Ковальов, 2. Борис Иванов, 3. Матео Петрашило, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Лопеш, 17. Цветослав Маринов, 21. Шанде, 29. Тайлсон, 44. Ангел Грънчов, 50. Мартин Георгиев, 88. Дамян Йорданов;

Монтана: 1. Марсио Роса, 16. Давид Сиера, 3. Албин Линер, 13. Жоржиньо Соарес, 18. Костадин Илиев, 14. Димитър Буров, 23. Антон Тунгаров, 24. Ангелос Цинагарас, 7. Борис Димитров, 10. Александър Тодоров, 9. Филип Ежике.