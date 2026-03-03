Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 620
  • 3

Съставите на Ботев (Пловдив) и Септември се изправят един срещу друг в мач от 24-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на “Колежа” е с начален час 18:30 и ще бъде ръководен от арбитъра Тодор Киров.

Към момента домакините заемат 11-о място в подреждането с актив от 26 точки, докато гостите са с пет по-малко на 13-а позиция. В последно време и двата тима се намират в добро настроение, като “канарчетата” наскоро победиха с 2:1 Лудогорец, докато тимът от София в последния си мач нанесе поражение на ЦСКА с 2:0.

Така или иначе и двата тима все още не могат да бъдат спокойни за мястото си в елита, след като през този сезон цели три отбора ще изпаднат директно, а един ще играе бараж. Именно на мястото за пелйоф към момента са септемврийци. И двата тима са със съвсем скорошни наставници, като Лъчезар Балтанов е начело на пловдивчани, на Христо Арангелов за пореден път води софиянци.

Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември
Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

Двата тима вече играха един път помежду си в рамките на настоящия сезон - в двубой от деветия кръг на първенството Ботев победи с 3:1 като гост.

Бивш нападател на ЦСКА заби хеттрик срещу отбора на Папи Галчев

  • 3 март 2026 | 00:39
  • 7924
  • 1
Беласица представи нов треньор

  • 2 март 2026 | 20:31
  • 3448
  • 11
Хьогмо: Виждам, че някои от футболистите са ментално изморени

  • 2 март 2026 | 20:26
  • 6998
  • 30
Косич: Изпуснахме победата

  • 2 март 2026 | 20:16
  • 1914
  • 0
Резултати и голмайстори след 18-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 2 март 2026 | 20:16
  • 2048
  • 0
Мартин Русков: Разочаровани сме, играхме за победа

  • 2 март 2026 | 20:08
  • 1360
  • 2
