Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Съставите на Ботев (Пловдив) и Септември се изправят един срещу друг в мач от 24-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на “Колежа” е с начален час 18:30 и ще бъде ръководен от арбитъра Тодор Киров.

Към момента домакините заемат 11-о място в подреждането с актив от 26 точки, докато гостите са с пет по-малко на 13-а позиция. В последно време и двата тима се намират в добро настроение, като “канарчетата” наскоро победиха с 2:1 Лудогорец, докато тимът от София в последния си мач нанесе поражение на ЦСКА с 2:0.

Така или иначе и двата тима все още не могат да бъдат спокойни за мястото си в елита, след като през този сезон цели три отбора ще изпаднат директно, а един ще играе бараж. Именно на мястото за пелйоф към момента са септемврийци. И двата тима са със съвсем скорошни наставници, като Лъчезар Балтанов е начело на пловдивчани, на Христо Арангелов за пореден път води софиянци.

Двата тима вече играха един път помежду си в рамките на настоящия сезон - в двубой от деветия кръг на първенството Ботев победи с 3:1 като гост.