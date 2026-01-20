Популярни
Инфантино похвали Мароко и определи действията на Сенегал като недопустими

  • 20 яну 2026 | 14:24
  • 1039
  • 2

Президентът на ФИФА Джани Инфантино описа събитията от финала за Купата на африканските нации като „недопустими“ и очаква да бъдат наложени санкции на замесените. Сенегал победи Мароко с 1:0 след продължения, но мачът беше белязан от неприятни сцени в края на редовното време.

Домакините от Мароко получиха възможност да изпълнят дузпа в добавените минути на второто полувреме след проверка от системата за видеоарбитраж-ВАР, но в знак на протест отборът на Сенегал напусна терена преди Браим Диас да може да изпълни наказателния удар. В същия момент на трибуните също имаше сблъсъци между феновете и органите на реда. Играчите се завърнаха 16 минути по-късно, а нападателят на Мароко опита технично изпълнение на дузпата, което беше спасено от вратаря Едуар Менди. Пап Гей отбеляза победния гол за Сенегал в началото на първото продължение, но триумфът беше опетнен след събитията от по-рано в мача.

“Поздравления за 🇸🇳 Сенегал, който бе коронясан за шампион на Африка след победа във финала на Купата на африканските нации срещу 🇲🇦 Мароко в Рабат. Изказвам най-добрите си пожелания и на Абдулай Фал, президент на Сенегалската футболна асоциация, както и на всички, допринесли за този успех. 🏆👏 Похвала заслужава и 🇲🇦 Мароко за фантастичния турнир, както в ролята на финалист, така и като изключителен домакин. Искрено благодаря на Негово Величество крал Мохамед VI за неговата постоянна подкрепа за футбола, както и на Фузи Лекжаа, президент на Кралската мароканска футболна федерация и член на Съвета на FIFA, за неговото лидерство и отдаденост на играта. ⚽👏

За съжаление, станахме свидетели и на неприемливи сцени на терена и по трибуните. Категорично осъждаме поведението на някои „привърженици“, както и на отделни сенегалски играчи и членове на техническия щаб. Недопустимо е да се напуска игралното поле по този начин, а насилието не може да бъде толерирано в нашия спорт – това просто не е редно. Винаги трябва да уважаваме решенията, взети от длъжностните лица на мача, както на терена, така и извън него. Отборите трябва да се състезават на игрището и в рамките на правилата на играта, защото всичко друго поставя под риск самата същност на футбола. Отговорност на отборите и играчите е също така да действат отговорно и да дават правилния пример на феновете по стадионите и на милионите, които гледат по целия свят. Грозните сцени, на които станахме свидетели днес, трябва да бъдат осъдени и никога да не се повтарят. Отново подчертавам, че те нямат място във футбола и очаквам съответните дисциплинарни органи на  КАФ да предприемат необходимите мерки”, гласи изявлението на Инфантино в Инстаграм.

Снимки: Gettyimages

