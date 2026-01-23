Популярни
  2. Мароко
  3. Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

Кралят на Мароко заяви, че цирковете на финала на Купата на африканските нации няма да повлияят на отношенията между страните

  • 23 яну 2026 | 12:40
  • 254
  • 0

Кралят на Мароко - Мохамед VI, заяви, че инцидентите от финала за Купата на африканските нации няма да нарушат приятелските им отношения със Сенегал. Играчите на Сенегал напуснаха терена в знак на протест, след като системата за видеоарбитраж (ВАР) отсъди спорна дузпа в последните минути, но след нейното спасяване „Лъвовете от Теранга“ отбелязаха попадение в продълженията за крайния успех с 1:0. Заради решението за 11-метровия наказателен удар привърженици на Сенегал влязоха в сблъсъци с органите на реда на стадиона, опитвайки се да нахлуят на терена.

Селекционерът на Сенегал: Извинявам се, ако съм обидил някого
Селекционерът на Сенегал: Извинявам се, ако съм обидил някого

„Веднъж щом емоциите утихнат, африканското братство ще просъществува по естествен начин. Нищо не може да подкопае приятелските отношения между нашите африкански народи, нито плодотворното сътрудничество, построено между нас и страните на континента, което заздрави нашите все по-амбициозни партньорства“, заяви мароканският лидер, цитиран от агенция Ройтерс.

Според него турнирът, проведен в Мароко, е демонстрирал развитието на страната и е „успех за цяла Африка“.

Сенегал е един от най-близките съюзници на северноафриканската страна, където марокански компании и банки разшириха инвестициите си през последните години, засилвайки дипломатическото влияние на кралството.

Инфантино похвали Мароко и определи действията на Сенегал като недопустими
Инфантино похвали Мароко и определи действията на Сенегал като недопустими
Снимки: Imago

