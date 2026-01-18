Африканската футболна конфедерация отхвърли обвиненията от Сенегал преди днешния финал срещу Мароко в Рабат

Ръководителите на африканския футбол отхвърлиха обвиненията на Сенегал, че отборът е бил поставен в неравностойно положение при подготовката за финала в турнира за Купата на африканските нации срещу домакините от Мароко в Рабат. Големият сблъсък за трофея предстои тази вечер от 21:00 часа българско време.

От лагера на Сенегал се оплакаха от сигурността, хотела, тренировъчната база и разпределението на билетите.

Но от Африканската футболна конфедерация отговориха в изявление, че „са ангажирани с принципите на справедливост, прозрачност и стриктно спазване на правилата, както и че всички отбори са подложени на едни и същи условия“.

„Сенегал получи възможност да избере хотел за своя отбор преди финала. Когато беше изразено недоволство по отношение на тренировъчната база, незабавно се свързахме с местния организационен комитет, за да удовлетворим искането на Сенегал за алтернативна тренировъчна база. В съответствие с правилата, Сенегалската футболна федерация получи своята квота от билети за финала“, се посочва в изявлението.

Африканската футболна конфедерация обяви още, че финалът днес ще бъде излъчван в 180 държави по целия свят.

