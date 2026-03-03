Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров получи отлична възможност да вземе реванш от французина Теренс Атмане за загубата си от този съперник на турнира в Акапулко в края на миналия месец.

Най-добрият български тенисист ще срещне Атмане в първия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Мастърс в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара, реши тегленият жребий за основната схема. След загубата в Акапулко миналата седмица първата ракета на България има баланс 1:1 срещу Атмане. Срещата между двамата ще се играе тази вечер.

Григор с две позиции нагоре в ранглистата на ATP

Ако надиграе французина, във втория кръг Димитров ще се изправи срещу световния номер 1 Карлос Алкарас, който почива в първия кръг. Българинът достигна до осминафинал в Индиън Уелс миналата година, където отпадна именно от Алкарас.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages